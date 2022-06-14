Аналитик Дор: власти США заблуждались относительно потенциала экономики России

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Власти Соединённых Штатов заблуждались относительно экономического потенциала России. Об этом заявил политический аналитик Джеймс Дор.
Аналитик Дор: власти США заблуждались относительно потенциала экономики России
  • РИА Новости

«Рубль становится самой надёжной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Дора, Запад допустил чудовищную ошибку в оценке состояния российской экономики.

Он также выразил опасение, что попытка разорвать торговое сотрудничество с российской стороной спровоцирует перестройку глобального рынка.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

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