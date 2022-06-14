Песков: вытолкнуть Россию из международной жизни невозможно

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Попытки вытолкнуть Россию из международной жизни не просто бесперспективны, но даже невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчётливо демонстрирует», — цитирует ТАСС Пескова.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.

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