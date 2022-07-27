Операционные издержки Microsoft из-за решения уйти из России составили $126 млн

Короткая ссылка
Операционные издержки американской корпорации Microsoft из-за решения покинуть российский рынок составили $126 млн.

Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — сообщается в документе.

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак отметил, что уход компании Microsoft с российского рынка в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить