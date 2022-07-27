Операционные издержки Microsoft из-за решения уйти из России составили $126 млн

Операционные издержки американской корпорации Microsoft из-за решения покинуть российский рынок составили $126 млн.

Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — сообщается в документе.

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.

Замглавы Минпромторга России Василий Шпак отметил, что уход компании Microsoft с российского рынка в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта.

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.