Операционные издержки Microsoft из-за решения уйти из России составили $126 млн
Об этом говорится в финансовом отчёте компании.
«В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями», — сообщается в документе.
4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.
Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.
Замглавы Минпромторга России Василий Шпак отметил, что уход компании Microsoft с российского рынка в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта.
Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.