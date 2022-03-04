Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

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Американская компания Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.
Компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в заявлении на сайте корпорации.

Решение приостановить деятельность на территории России и Белоруссии приняла ранее ИКЕА.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил, что кабмин подготовил три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран.

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