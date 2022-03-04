Кабмин России подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями

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Российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными компаниями на фоне текущей экономической ситуации и санкционной политики некоторых стран. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Кабмин России подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта», — цитирует пресс-служба Белоусова.

По его словам, первый вариант — компания продолжает полноценную работу в России. 

В соответствии со вторым вариантом доля иностранных акционеров передаётся в управление российским партнёрам с последующей возможностью возвращения на рынок России.

Как отметил Белоусов, третий вариант предполагает уход компаний с российского рынка с закрытием предприятий и увольнением сотрудников. По словам вице-премьера, подобные действия «будут рассматриваться правительством фактически как умышленное банкротство».

Кроме того, Белоусов сообщил, что российский кабмин примет меры для поддержки занятости населения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

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