Белоусов: кабмин примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний
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«Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в России, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий», — цитирует РИА Новости Белоусова.
Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.
Кроме того, компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.
В Госдуму внесён проект закона о защите граждан России в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций.