Белоусов: кабмин примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний

Российский кабмин примет меры для поддержки занятости населения из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Все подготовленные правительством меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в России, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России с 4 марта.

Кроме того, компании Volvo, Scania и Ericsson также сообщили о приостановке бизнеса в России.

В Госдуму внесён проект закона о защите граждан России в связи с недружественными действиями других стран и международных организаций.