Кабмин России внёс законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран

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В Госдуму внесён проект закона о защите граждан России в связи с недружественными действиями зарубежных стран и международных организаций.

Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.

«Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ключевые положения связаны с содействием занятости населения, обеспечением наличия лекарств и медизделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.

Ранее кабмин России внёс в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки сограждан и бизнеса в условиях санкций.

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