Кабмин России внёс законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран
Соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
«Законопроект содержит положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты граждан России», — говорится в пояснительной записке к документу.
Ключевые положения связаны с содействием занятости населения, обеспечением наличия лекарств и медизделий, предоставления социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также мер, обеспечивающих защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за границей и вынужденно прекративших его.
Ранее кабмин России внёс в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки сограждан и бизнеса в условиях санкций.