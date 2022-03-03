В Госдуму внесли ряд проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях рестрикций
Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан России и российских юридических лиц», — говорится в пояснительной записке к одному из проектов.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для поддержки россиян в условиях санкционного давления на страну целесообразно дать возможность правительству определять срок действия кредитных каникул на потребительские займы.