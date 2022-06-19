Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10

Россияне не могут скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft — все попытки завершаются всплывающим уведомлением об ошибке.

Как сообщает ТАСС, сообщение появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании.

«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft», — следует из уведомления.

При этом отмечается, что с использованием VPN загрузка происходит.

Аналогичные проблемы появляются при попытке скачивания Windows 10.

«404 — File or Directory not found», — говорится в сообщении на сайте компании.

В Microsoft ТАСС пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России стал недоступен сервис графического дизайна Canva.

Также стриминговая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории страны без использования сервисов VPN.