Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10
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Как сообщает ТАСС, сообщение появляется при попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании.
«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft», — следует из уведомления.
При этом отмечается, что с использованием VPN загрузка происходит.
Аналогичные проблемы появляются при попытке скачивания Windows 10.
«404 — File or Directory not found», — говорится в сообщении на сайте компании.
В Microsoft ТАСС пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в России стал недоступен сервис графического дизайна Canva.
Также стриминговая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории страны без использования сервисов VPN.