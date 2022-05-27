Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN

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Стриминговая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории России без использования сервисов VPN. Об этом сообщило РИА Новости.
Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Отмечается, что на сайте стриминга появляется сообщение, что он недоступен.

При этом приложение сервиса ещё доступно, но без возможности просмотра контента.

В марте Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

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