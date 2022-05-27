Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN

Стриминговая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории России без использования сервисов VPN. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что на сайте стриминга появляется сообщение, что он недоступен.

При этом приложение сервиса ещё доступно, но без возможности просмотра контента.

В марте Netflix объявил о приостановке работы на территории России.