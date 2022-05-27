Netflix перестал работать у российских пользователей без VPN
Стриминговая платформа Netflix перестала работать у пользователей на территории России без использования сервисов VPN. Об этом сообщило РИА Новости.
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Отмечается, что на сайте стриминга появляется сообщение, что он недоступен.
При этом приложение сервиса ещё доступно, но без возможности просмотра контента.
В марте Netflix объявил о приостановке работы на территории России.
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