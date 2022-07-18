МИД России: Microsoft выполняет заказ США, лишая Украину «цифрового суверенитета»

Американская компания Microsoft выполняет заказ Пентагона и спецслужб по лишению Украины её «цифрового суверенитета» и взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Так он прокомментировал доклад Microsoft, обвиняющий Россию в кибератаках.

«Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению её какого-либо «цифрового суверенитета», — заявил Сыромолотов.

По его словам, компания сама в этом призналась в упомянутом докладе.

Например, отметил замглавы российского МИД, центр анализа угроз Microsoft заставил украинские органы власти предоставить удалённый доступ к их сетям, называя это попыткой помочь в укреплении безопасности.

«В частности, через задействование свойства «контролируемый доступ к папке» в приложении для защиты от киберугроз Microsoft Defender», — объяснил он.

Сыромолотов рассказал, что, прикрываясь проведением оценки уровня защищённости информационных ресурсов государственных органов Украины, компания выявила устройства с «незакрытыми известными уязвимостями», которые теперь могут использовать в США.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских ранее заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.