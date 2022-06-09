Российский МИД: в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки

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Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что в кибератаках против российской инфраструктуры задействованы как минимум 22 хакерские группировки.
Российский МИД: в кибератаках против России задействованы 22 хакерские группировки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Готов поделиться некоторыми данными о кибернападениях. Речь, главным образом, о DDoS-атаках... По состоянию на май 2022 года в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг RUTUBE, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тыс. «диванных хакеров» из США, Турции, Грузии, стран ЕС. Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные — IT Army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)», — цитирует его российское внешнеполитическое ведомство.

Как добавил Крутских, специалисты отмечают, что злоумышленники задействуют вредоносное программное обеспечение на базе серверов компаний-поставщиков Hetzner (ФРГ) и DigitalOcean (США).

Ранее в МИД России пообещали твёрдый ответ в случае продолжения киберпровокаций Украины.

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