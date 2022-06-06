В МИД России пообещали твёрдый ответ в случае продолжения киберпровокаций Украины
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По его словам, США развязали против России киберагрессию и используют для неё режим президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что нападения при помощи ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются.
«Не рекомендуем Соединённым Штатам провоцировать Россию на ответные меры — отпор, безусловно, последует, будет твёрдым и решительным», — говорится в заявлении Крутских на сайте МИД.
Дипломат добавил, что в прямом киберстолкновении государств не будет победителей.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не видит противоречий между проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины и заявлениями о нежелании конфликта.