В МИД России пообещали твёрдый ответ в случае продолжения киберпровокаций Украины

Украина при помощи США осуществляет кибератаки на критическую инфраструктуру России, в случае их продолжения ответ будет твёрдым и решительным, заявил директор департамента международной информационной безопасности российского МИД Андрей Крутских.

По его словам, США развязали против России киберагрессию и используют для неё режим президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что нападения при помощи ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются.

«Не рекомендуем Соединённым Штатам провоцировать Россию на ответные меры — отпор, безусловно, последует, будет твёрдым и решительным», — говорится в заявлении Крутских на сайте МИД.

Дипломат добавил, что в прямом киберстолкновении государств не будет победителей.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не видит противоречий между проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины и заявлениями о нежелании конфликта.