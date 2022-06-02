В Белом доме не видят противоречий в кибероперациях и невмешательстве в конфликт с Россией

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация американского президента Джо Байдена не видит противоречий между проведением «наступательных» киберопераций в поддержку Украины и заявлениями о нежелании конфликта.

Глава киберкомандования США Пол Накасоне в интервью телеканалу Sky News признал, что его подчинённые задействованы в «наступательных, оборонительных и информационных» действиях в связи с украинским конфликтом.

«Мы не видим это таким образом», — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, не противоречит ли заявление Накасоне неоднократным сообщениям президента США Джо Байдена о нежелании конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности своей работы.