Замглавы Минпромторга Шпак заявил о положительном эффекте от ухода Microsoft из России

Уход компании Microsoft с российского рынка в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак.

«С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг (уход Microsoft с российского рынка. — RT), безусловно, позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять», — цитирует его ТАСС.

Шпак отметил, что в России уже существует ряд отечественных операционных систем, например Astra, «Альт», «Ред ОС».

4 марта Microsoft приняла решение приостановить продажи товаров и предоставление услуг в России.

Позднее Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и Windows 10.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.