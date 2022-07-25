В Польше заявили, что Варшава не готова делиться газом с другими странами ЕС

Польша не намерена делиться газом с другими европейскими странами по предложению Еврокомиссии. Об этом заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — приводит РИА Новости её слова.

По мнению Москвы, сложно представить, как Варшава может согласиться на сокращение потребления газа, если не знает, «как будет выглядеть ближайшая зима».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.

Позднее Греция не поддержала данное предложение Еврокомиссии.