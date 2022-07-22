В Греции не поддержали идею ЕК сократить потребление газа на 15%
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Об этом заявил в эфире телеканала Sky официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому.
«Мы считаем, что это предложение не может обеспечить какого-либо решения. Оно не может никому помочь», — приводит его слова ТАСС.
Иконому отметил, что данная инициатива лишь усугубит энергетическую проблему во всех странах Европы.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа и призывает страны Европейского союза сократить потребление газа на 15%.
Власти Испании и Португалии не поддержали идею Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.