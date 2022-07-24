The Spectator: Германия может перестать поддерживать Украину в случае дефицита газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что ФРГ перестанет поддерживать Украину, если столкнётся с дефицитом газа в стране. Об этом написала в статье для журнала Spectator Катя Хойер.

По мнению обозревателя, Бербок «сыграла на руку» российскому президенту Владимиру Путину, когда обратилась к Канаде с просьбой вернуть России турбину для «Северного потока».

«Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что её команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку «в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями», — отметила Хойер.

Автор публикации также подчеркнула, что немецкие власти не смогут скрыть панику из-за надвигающегося энергетического кризиса.

«Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», — констатировала Хойер.

20 июля «Газпром» сообщил, что пока так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя.

Как заявило агентство Reuters, турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны.

В Кремле назвали абсурдным сообщение о якобы невыдаче российской стороной разрешения на ввоз турбины.