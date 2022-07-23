В Турции сообщили о начале работы координационного центра по продовольствию

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Координационный центр по продовольствию в Стамбуле начал работу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
В Турции сообщили о начале работы координационного центра по продовольствию
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«Представители России, Украины и ООН совместно с Турцией приступили к работе в совместном координационном центре», — цитирует РИА Новости Акара, чьи слова приводит пресс-служба турецкого МО.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр.

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