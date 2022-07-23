Профессор Фурфари назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
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По его словам, заключение договора укрепляет позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который привёл стороны к переговорам в Стамбуле с помощью ООН.
«Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы — вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата», — цитирует РИА Новости Фурфари.
Он отметил, что Турция и ООН смогли работать гораздо эффективнее.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Он сообщил, что в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырехсторонний координационный центр.