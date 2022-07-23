NYP: Байден опасается ответа Путина на антироссийские санкции

Президент США Джо Байден опасается того, как российский лидер Владимир Путин может ответить на антироссийские санкции, пишет издание New York Post.

По слова автора статьи Дугласа Мюррея, Россия после успешных действий в Крыму укрепила позиции на международной арене и может диктовать свои условия Западу.

«Всё происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас», — говорится в материале.

Также Мюррей указал на независимую политику КНР.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, по всей вероятности, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.