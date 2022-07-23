NYP: Байден опасается ответа Путина на антироссийские санкции
- Gettyimages.ru
По слова автора статьи Дугласа Мюррея, Россия после успешных действий в Крыму укрепила позиции на международной арене и может диктовать свои условия Западу.
«Всё происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые, вероятно, будут более разрушительными для нас», — говорится в материале.
Также Мюррей указал на независимую политику КНР.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, по всей вероятности, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.
Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.