ООН: Россия и Украина подписали одно и то же соглашение по зерну в отдельных копиях
- AFP
- © OZAN KOSE
«Это одно и то же соглашение, однако они подписали отдельные копии», — сказал Хак, чьи слова приводит ТАСС.
22 июля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
Досмотр судов с украинской продукцией будет проводиться на выходе и входе в Чёрное море.
Всего подписано два документа, первый из которых является меморандумом, предполагающим подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.