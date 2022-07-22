ООН: Россия и Украина подписали одно и то же соглашение по зерну в отдельных копиях

Представители России и Украины подписали одно и то же соглашение по экспорту украинского зерна, для подписей были использованы разные копии, сообщил зампредставителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Это одно и то же соглашение, однако они подписали отдельные копии», — сказал Хак, чьи слова приводит ТАСС.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимодействии в обеспечении поставок российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Досмотр судов с украинской продукцией будет проводиться на выходе и входе в Чёрное море.

Всего подписано два документа, первый из которых является меморандумом, предполагающим подключение ООН к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.