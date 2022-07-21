Замглавы МИД России Руденко сообщил о продолжении переговоров по зерну в видеоформате

Переговоры по зерновому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН продолжаются в видеоформате, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются в видеоформате», — цитирует его ТАСС.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что переговоры об экспорте украинского зерна идут хорошо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рассчитывает на подписание меморандума по зерновому вопросу на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, открытие зернового коридора для поставок по морю зерна и сельхозпродукции с Украины ожидается в ближайшие дни.