Постпред США при ООН: переговоры об экспорте украинского зерна идут хорошо

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По оценкам ООН, переговоры об экспорте украинского зерна морским путём при участии всемирной организации, России, Турции и Украины идут хорошо.
Постпред США при ООН: переговоры об экспорте украинского зерна идут хорошо
  • РИА Новости

Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Как я слышала от Генерального секретаря (ООН Антониу Гутерреша. — RT), по его оценкам, переговоры идут хорошо. Мы надеемся, что так и продолжится», — цитирует её ТАСС.

Она также отметила, что параллельно в Вашингтоне продолжают искать другие пути для экспорта зерна с Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на подписание меморандума по зерновому вопросу на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.

Президент России Владимир Путин отметил, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

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