В Кремле выразили надежду на взвешенную риторику Лондона в адрес Москвы со сменой премьера

В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании будет склоняться к более взвешенной риторике в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы какие-то предпочтения в отношении кандидатуры будущего британского премьера, он отметил, что всё происходящее в Лондоне — это внутреннее дело Великобритании.

«С учётом всех ранее сделанных заявлений мы надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании всё-таки, заняв это кресло, станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — подчеркнул Песков.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт ранее пообещала в случае её избрания на должность главы кабмина возглавить усилия Запада против России из-за российской специальной военной операции на Украине.

Другой кандидат на должность премьера, глава британского МИД Лиз Трасс, пообещала в случае её избрания продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что ожидать улучшений в политике по отношению к России не приходится.