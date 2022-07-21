В Кремле выразили надежду на взвешенную риторику Лондона в адрес Москвы со сменой премьера
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Отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы какие-то предпочтения в отношении кандидатуры будущего британского премьера, он отметил, что всё происходящее в Лондоне — это внутреннее дело Великобритании.
«С учётом всех ранее сделанных заявлений мы надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании всё-таки, заняв это кресло, станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны», — подчеркнул Песков.
7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт ранее пообещала в случае её избрания на должность главы кабмина возглавить усилия Запада против России из-за российской специальной военной операции на Украине.
Другой кандидат на должность премьера, глава британского МИД Лиз Трасс, пообещала в случае её избрания продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что ожидать улучшений в политике по отношению к России не приходится.