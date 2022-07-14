Трасс пообещала в случае избрания её премьер-министром противостоять России

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Глава британского МИД Лиз Трасс пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.
Трасс пообещала в случае избрания её премьер-министром противостоять России
  • РИА Новости

«Я продолжу вести вперёд свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит», — цитирует её ТАСС.

Трасс подчеркнула, что во время работы была вынуждена постоянно «принимать сложные решения». Министр привела в пример «самые суровые санкции» в отношении России.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов, в числе которых и глава британской дипломатии.

Трасс объявила о начале своей предвыборной кампании.

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