Трасс пообещала в случае избрания её премьер-министром противостоять России

Глава британского МИД Лиз Трасс пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.

«Я продолжу вести вперёд свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит», — цитирует её ТАСС.

Трасс подчеркнула, что во время работы была вынуждена постоянно «принимать сложные решения». Министр привела в пример «самые суровые санкции» в отношении России.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов премьер-министра Великобритании по итогам голосования прошли шесть кандидатов, в числе которых и глава британской дипломатии.

Трасс объявила о начале своей предвыборной кампании.