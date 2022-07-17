Кандидат в премьеры Британии заявила о готовности возглавить усилия Запада против России
Кроме того, она подчеркнула своё намерение продолжать политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по оказанию поддержки Киеву.
Мордонт также пообещала «удвоить» сотрудничество с Соединёнными Штатами, странами Европейского союза и другими партнёрами с целью координации военной поддержки.
«Мы изучим варианты расширения обучения личного состава Вооружённых сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Чёрного моря», — цитирует её РИА Новости.
Мордонт также пообещала усиление информационных операций на Украине и повышение её внутренней устойчивости.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.