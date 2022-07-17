Кандидат в премьеры Британии заявила о готовности возглавить усилия Запада против России

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Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт в статье для газеты The Telegraph пообещала в случае её избрания на должность главы кабмина возглавить усилия Запада против России из-за российской специальной военной операции на Украине.

Кроме того, она подчеркнула своё намерение продолжать политику подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона по оказанию поддержки Киеву.

Мордонт также пообещала «удвоить» сотрудничество с Соединёнными Штатами, странами Европейского союза и другими партнёрами с целью координации военной поддержки.

«Мы изучим варианты расширения обучения личного состава Вооружённых сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Чёрного моря», — цитирует её РИА Новости.

Мордонт также пообещала усиление информационных операций на Украине и повышение её внутренней устойчивости.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.

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