Посол России в Лондоне: ждать улучшений в отношениях с Британией после выборов не придётся
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«Здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришёл к руководству Консервативной партией, а затем в правительство», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, русофобская тенденция наблюдается около десяти лет и резко усилилась в 2014—2015 годах, достигнув своего апофеоза в 2018 году и в наши дни.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.
В начале июля власти Соединённого Королевства расширили список антироссийских санкций.