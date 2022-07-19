Посол России в Лондоне: ждать улучшений в отношениях с Британией после выборов не придётся

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Вне зависимости от того, кто придёт к власти в Великобритании, ожидать улучшений в политике по отношению к России не приходится, заявил в эфире канала «Россия 24» российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Посол России в Лондоне: ждать улучшений в отношениях с Британией после выборов не придётся
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

«Здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришёл к руководству Консервативной партией, а затем в правительство», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, русофобская тенденция наблюдается около десяти лет и резко усилилась в 2014—2015 годах, достигнув своего апофеоза в 2018 году и в наши дни.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

В начале июля власти Соединённого Королевства расширили список антироссийских санкций.

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