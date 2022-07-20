Посол КНР в США призвал Вашингтон придерживаться политики одного Китая

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КНР не хочет войны с США из-за Тайваня и призывает Вашингтон придерживаться политики одного Китая, заявил посол страны в Соединённых Штатах Цинь Ган.

«Отказ от конфликта и войны — это величайший консенсус между США и Китаем. Но мы настоятельно призываем США подтвердить обязательства действиями и полностью воплотить в жизнь политику одного Китая и положения китайско-американских коммюнике», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время Вашингтон лишает содержания эту политику и размывает её понятие, повышая уровень связей с Тайванем и отправляя туда оружие.

Ган подчеркнул: Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом сказал, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

В МИД КНР отметили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

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