Посол КНР заявил, что Китай не хочет войны с Тайванем
- AFP
Он подчеркнул, что люди по обеим берегам Тайваньского пролива — его соотечественники. По словам китайского дипломата, война с ними — это последнее, чего бы хотели власти КНР.
«Мы сделаем всё, что можем и с величайшей честностью, чтобы добиться мирного воссоединения, потому что считаем, что именно это будет наилучшим способом служить интересам людей на обеих сторонах», — цитирует Гана ТАСС.
В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.