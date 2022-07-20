Посол КНР заявил, что Китай не хочет войны с Тайванем

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Пекин не хочет войны с Тайванем и сделает всё для мирного воссоединения с регионом, заявил посол КНР в США Цинь Ган.
Посол КНР заявил, что Китай не хочет войны с Тайванем
  • AFP

Он подчеркнул, что люди по обеим берегам Тайваньского пролива — его соотечественники. По словам китайского дипломата, война с ними — это последнее, чего бы хотели власти КНР.

«Мы сделаем всё, что можем и с величайшей честностью, чтобы добиться мирного воссоединения, потому что считаем, что именно это будет наилучшим способом служить интересам людей на обеих сторонах», — цитирует Гана ТАСС.

В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

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