Глава ВОЗ призвал международное сообщество быть готовым к новым вариантам COVID-19
- РИА Новости
«За последние шесть недель еженедельное число зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 в мире почти удвоилось», — передаёт ТАСС его слова на брифинге.
Глава ВОЗ отметил необходимость уделить внимание пробелам в профилактике COVID-19, включая мониторинг ситуации с распространением вируса, иммунизацию населения, а также поставки лекарств.
Ранее Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.
Вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».