Глава ВОЗ призвал международное сообщество быть готовым к новым вариантам COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заразившихся по всему миру.

«За последние шесть недель еженедельное число зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 в мире почти удвоилось», — передаёт ТАСС его слова на брифинге.

Глава ВОЗ отметил необходимость уделить внимание пробелам в профилактике COVID-19, включая мониторинг ситуации с распространением вируса, иммунизацию населения, а также поставки лекарств.

Ранее Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.

Вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».