Глава ВОЗ призвал международное сообщество быть готовым к новым вариантам COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заразившихся по всему миру.
Глава ВОЗ призвал международное сообщество быть готовым к новым вариантам COVID-19
  • РИА Новости

«За последние шесть недель еженедельное число зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 в мире почти удвоилось», — передаёт ТАСС его слова на брифинге.

Глава ВОЗ отметил необходимость уделить внимание пробелам в профилактике COVID-19, включая мониторинг ситуации с распространением вируса, иммунизацию населения, а также поставки лекарств.

Ранее Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.

Вирусолог доктор биологических наук, профессор МГУ  Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде штамма коронавируса «омикрон».

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