Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде омикрона

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Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде омикрона.
Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде омикрона
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Sgura / EyeEm

«Это сейчас доминирующая группа штаммов в мире. Хоть штамм «дельта» тоже ещё встречается. Подвиды «омикрона» малопатогенные и весьма заразные», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, подвид омикрона получил название «кентавр», поскольку соединяет в себе разные части.

Кроме того, Аграновский напомнил о важности вакцинации.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях подвида омикрона «кентавре».

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