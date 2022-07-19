Вирусолог Аграновский прокомментировал сообщения о новом подвиде омикрона
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«Это сейчас доминирующая группа штаммов в мире. Хоть штамм «дельта» тоже ещё встречается. Подвиды «омикрона» малопатогенные и весьма заразные», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, подвид омикрона получил название «кентавр», поскольку соединяет в себе разные части.
Кроме того, Аграновский напомнил о важности вакцинации.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях подвида омикрона «кентавре».