В сенате США призвали поддержать «движение за демократию» в Белоруссии

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин от лица группы парламентариев внёс на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором среди прочего говорится о необходимости поддержать «движение за демократические реформы» в Белоруссии. RT ознакомился с текстом документа.

Авторы проекта резолюции напомнили, что в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Итоги голосования вызвали недоверие со стороны западных политиков и части жителей самой республики, которые «начали крупнейшие и самые продолжительные общественные протесты в истории страны».

Конгрессмены обратили внимание на действия властей в отношении лидеров белорусской «оппозиции», представителей «гражданского общества», «правозащитников» и «независимых СМИ». В документе отмечается, что их «преследуют» и на них оказывается давление. В этой связи в тексте подчёркивается значимость продолжающейся работы, касающейся введения санкций против Минска.

Отдельно в проекте резолюции упоминается Россия. В частности, речь идёт о том, что Владимир Путин «пообещал предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки».

Вместе с тем в документе говорится о прошедшем в Белоруссии референдуме, касающемся положений Конституции, «которые позволили бы стране иметь ядерное оружие и перечеркнули бы сохранявшуюся десятилетиями белорусскую приверженность нейтралитету».

Приведя подобные аргументы, американские конгрессмены призвали к проведению в стране новых президентских и парламентских выборов, осудили Александра Лукашенко за поддержку российской спецоперации на Украине, а также призвали Джо Байдена безотлагательно назначить нового спецпредставителя США по Белоруссии, чтобы «поддержать движение за демократию» в республике.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Страны Запада итоги выборов не признали и ввели против Минска санкции, которые действуют до сих пор.