В сенате США призвали поддержать «движение за демократию» в Белоруссии
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Авторы проекта резолюции напомнили, что в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Итоги голосования вызвали недоверие со стороны западных политиков и части жителей самой республики, которые «начали крупнейшие и самые продолжительные общественные протесты в истории страны».
Конгрессмены обратили внимание на действия властей в отношении лидеров белорусской «оппозиции», представителей «гражданского общества», «правозащитников» и «независимых СМИ». В документе отмечается, что их «преследуют» и на них оказывается давление. В этой связи в тексте подчёркивается значимость продолжающейся работы, касающейся введения санкций против Минска.
Отдельно в проекте резолюции упоминается Россия. В частности, речь идёт о том, что Владимир Путин «пообещал предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки».
Вместе с тем в документе говорится о прошедшем в Белоруссии референдуме, касающемся положений Конституции, «которые позволили бы стране иметь ядерное оружие и перечеркнули бы сохранявшуюся десятилетиями белорусскую приверженность нейтралитету».
Приведя подобные аргументы, американские конгрессмены призвали к проведению в стране новых президентских и парламентских выборов, осудили Александра Лукашенко за поддержку российской спецоперации на Украине, а также призвали Джо Байдена безотлагательно назначить нового спецпредставителя США по Белоруссии, чтобы «поддержать движение за демократию» в республике.
9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Страны Запада итоги выборов не признали и ввели против Минска санкции, которые действуют до сих пор.