Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы
- РИА Новости
«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения (о непризнании Лукашенко. — RT), которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву», — сказал он.
Как отметил представитель Кремля, эти решения «не способствуют развитию диалога» и являются «косвенным вмешательством во внутренние дела».
«Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью. В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не могут оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — добавил Песков.
По его словам, и Беларусь, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения «без оглядки на другие государства».
23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии.
После этого ряд стран заявил о нелегитимности Лукашенко, в том числе Германия, Словакия, Эстония, Латвия и Чехия.
Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, инаугурация Лукашенко не имеет «достаточной демократической легитимности».