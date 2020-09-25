Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы

Позиция ряда европейских стран, не признавших Александра Лукашенко президентом Белоруссии, не окажет влияния на российско-белорусские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения (о непризнании Лукашенко. — RT), которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, эти решения «не способствуют развитию диалога» и являются «косвенным вмешательством во внутренние дела».

«Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью. В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не могут оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений», — добавил Песков.

По его словам, и Беларусь, и Россия — это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения «без оглядки на другие государства».

23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, в ходе которой он официально вступил в должность президента Белоруссии.

После этого ряд стран заявил о нелегитимности Лукашенко, в том числе Германия, Словакия, Эстония, Латвия и Чехия.

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, инаугурация Лукашенко не имеет «достаточной демократической легитимности».