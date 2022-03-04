Белорусский президент Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию республики.

Об этом информирует БЕЛТА.

27 февраля сообщалось, что явка на референдум по Конституции в Белоруссии на 20:00 составила 78,61%.

Белорусский президент заявлял, что обновлённая белорусская Конституция призвана укрепить государственность.