Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию республики.
Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию
  • AFP
  • © Sergei GUNEYEV / Sputnik

Об этом информирует БЕЛТА.

27 февраля сообщалось, что явка на референдум по Конституции в Белоруссии на 20:00 составила 78,61%.

Белорусский президент заявлял, что обновлённая белорусская Конституция призвана укрепить государственность.

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