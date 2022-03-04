Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в Конституцию республики.
- AFP
- © Sergei GUNEYEV / Sputnik
Об этом информирует БЕЛТА.
27 февраля сообщалось, что явка на референдум по Конституции в Белоруссии на 20:00 составила 78,61%.
Белорусский президент заявлял, что обновлённая белорусская Конституция призвана укрепить государственность.
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