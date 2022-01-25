Лукашенко: новая Конституция Белоруссии призвана укрепить государственность

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обновлённая белорусская Конституция призвана укрепить государственность.
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии призвана укрепить государственность
  • AP

«Мы вносим изменения в Конституцию — по сути, пишем послание будущим поколениям белорусов… Наша цель — защитить и сохранить традиции, ценности, историческую память, укрепить государственность, создать политический механизм, способный выстоять в кризисной ситуации», — приводит ТАСС его слова.

Конституционный референдум состоится в Белоруссии 27 февраля.

Как сообщила заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, около 9 тыс. предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой Конституции республики.

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