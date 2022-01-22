Власти Белоруссии получили около 9 тысяч предложений по проекту Конституции
- РИА Новости
«Предложения собирались на всех последних этапах конституционного реформирования от марта 2021 года и до вчерашнего дня. Предложения сегодня уже не собираются. Поступило по проекту, если брать на вчерашний день — 8900 предложений», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что «большинство из них повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку Конституции либо говорят, что есть сомнения в отношении такой-то нормы».
Ранее стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.
Для всенародного обсуждения в Белоруссии был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.