Власти Белоруссии получили около 9 тысяч предложений по проекту Конституции

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Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что около 9 тыс. предложений поступило от граждан Белоруссии по проекту новой Конституции республики.
Власти Белоруссии получили около 9 тысяч предложений по проекту Конституции
  • РИА Новости

«Предложения собирались на всех последних этапах конституционного реформирования от марта 2021 года и до вчерашнего дня. Предложения сегодня уже не собираются. Поступило по проекту, если брать на вчерашний день — 8900 предложений», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «большинство из них повторяющиеся, часто люди просто выступают в поддержку Конституции либо говорят, что есть сомнения в отношении такой-то нормы».

Ранее стало известно, что референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Для всенародного обсуждения в Белоруссии был опубликован проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

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