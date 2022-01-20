Референдум по Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Как сообщает БЕЛТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума» на 27 февраля 2022 года.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Выносимые на референдум изменения и дополнения прилагаются к указу.

Также закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом.

Ранее в Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если соответствующее желание изъявит сам Минск.