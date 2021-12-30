Россия готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии, если соответствующее желание изъявит сам Минск.
Россия готова направить наблюдателей на конституционный референдум в Белоруссии
  • РИА Новости

«Организация референдума — исключительно внутреннее дело Белоруссии. В случае получения приглашения от белорусской стороны вопрос направления, в том числе наблюдателей, будет решён положительно. Но, подчеркну ещё раз, пригласить должна белорусская сторона, если сочтёт это необходимым», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее Белоруссии опубликовали для всенародного обсуждения проект изменений и дополнений к Конституции страны. Документ, в частности, предполагает, что президент избирается на пять лет и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Уточняется, что новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума.

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