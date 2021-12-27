Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума
- AP
Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии для всенародного обсуждения.
«Решение об изменении и дополнении Конституции путём референдума считается принятым, если за него проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Считается, что референдум состоялся, если в нём приняли участие более половины граждан, внесённых в списки для голосования», — говорится в документе.
Проект новой Конституции Белоруссии предполагает пребывание на посту президента не более двух сроков.
Также документ позволяет президенту Белоруссии вводить чрезвычайное положение при массовых беспорядках.
Референдум о принятии поправок к основному закону страны пройдёт в феврале 2022 года.