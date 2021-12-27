Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума

Короткая ссылка
Изменения и дополнения в Конституцию Белоруссии будут приняты в случае голосования в пользу поправок более половины граждан, принявших участие в референдуме.
Новую Конституцию Белоруссии примут в случае поддержки более 50% участников референдума
  • AP

Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии для всенародного обсуждения.

«Решение об изменении и дополнении Конституции путём референдума считается принятым, если за него проголосовали более половины граждан, принявших участие в голосовании. Считается, что референдум состоялся, если в нём приняли участие более половины граждан, внесённых в списки для голосования», — говорится в документе.

Проект новой Конституции Белоруссии предполагает пребывание на посту президента не более двух сроков.

Также документ позволяет президенту Белоруссии вводить чрезвычайное положение при массовых беспорядках.

Референдум о принятии поправок к основному закону страны пройдёт в феврале 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить