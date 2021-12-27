Проект новой Конституции позволяет президенту Белоруссии вводить ЧП при массовых беспорядках

Проект новой белорусской Конституции позволяет президенту республики вводить чрезвычайное положение в случае попыток вооружённого мятежа и массовых беспорядков.

Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Президент Республики Беларусь в случае... попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооружённого мятежа, массовых и иных беспорядков... вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных её местностях чрезвычайное положение», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии опубликован для всенародного обсуждения.