Проект новой Конституции позволяет президенту Белоруссии вводить ЧП при массовых беспорядках
- AP
Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
«Президент Республики Беларусь в случае... попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооружённого мятежа, массовых и иных беспорядков... вводит на территории Республики Беларусь или в отдельных её местностях чрезвычайное положение», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии опубликован для всенародного обсуждения.