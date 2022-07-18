Замглавы российского МИД обсудил с замгенсека ООН поставки продовольствия на мировые рынки
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы постпредства России при ООН.
«Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него с акцентом на так называемую Черноморскую инициативу Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства», — говорится в заявлении.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.
Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.