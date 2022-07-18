Замглавы российского МИД обсудил с замгенсека ООН поставки продовольствия на мировые рынки

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом возможность обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства.
Замглавы российского МИД обсудил с замгенсека ООН поставки продовольствия на мировые рынки
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы постпредства России при ООН. 

«Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него с акцентом на так называемую Черноморскую инициативу Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства», — говорится в заявлении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

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