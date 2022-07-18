В ООН призвали вернуть российские удобрения и продукты питания на мировой рынок
- РИА Новости
«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть ещё хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас», — цитирует его РИА Новости.
По словам Гутерреша, надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.
«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — отметил он.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.