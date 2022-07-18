В ООН призвали вернуть российские удобрения и продукты питания на мировой рынок

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии, посвящённом продовольственной безопасности, заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.

«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть ещё хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гутерреша, надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — отметил он.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.