В ООН призвали вернуть российские удобрения и продукты питания на мировой рынок

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии, посвящённом продовольственной безопасности, заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.
В ООН призвали вернуть российские удобрения и продукты питания на мировой рынок
  • РИА Новости

«Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть ещё хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гутерреша, надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.

«Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки и сохранение открытой международной торговли», — отметил он.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить