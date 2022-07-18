В ЕП предложили сделать Кипр энергетическим хабом Европы

Евродепутат Лефтерис Христофору предложил рассмотреть возможность превращения Кипра в постоянный энергетический хаб для Юго-Восточной Европы. По его словам, страна обладает «значительными месторождениями газа», поэтому ЕС следует инвестировать в развитие её энергетики. С инициативой кипрского политика ознакомился RT.

Христофору направил Еврокомиссии письмо, в котором заявил, что Кипр может помочь в вопросе энергоснабжения ЕС в свете ситуации с энергоресурсами, возникшей, по его словам, из-за спецоперации России на Украине.

«Учитывая наличие значительных месторождений газа в его (Кипра. — RT) исключительных экономических зонах и прилегающей территории на дальней юго-восточной границе ЕС, Кипр занимает ключевое географическое положение, располагающее к тому, чтобы стать постоянным энергетическим хабом для стран региона», — считает евродепутат.

Он добавил, что на острове также можно развивать производство возобновляемой энергии. По мнению Христофору, Евросоюзу следует инвестировать в энергетику Кипра, поскольку страна обладает «уникальными возможностями с точки зрения выработки решений в вопросе энергоснабжения ЕС».

Как отметил в разговоре с RT заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, в Европе сейчас готовы рассматривать любой энергетический проект, однако заменить российское топливо вряд ли удастся.

«Всем в Евросоюзе очевидно, что альтернатив российскому газу нет. Идут разговоры с Азербайджаном, разговоры о возможности поставок израильского газа. И разумеется, Кипр выскакивает с криками о наличии газа. Однако мощность газопровода с учётом и израильского, и кипрского месторождений — 10 млрд кубометров в год. Для Кипра, конечно, это чудовищно много, но для ЕС — крайне мало», — пояснил эксперт.

Таким образом, предложение кипрского политика — это лишь пример битвы за финансирование, добавил Фролов.

В начале мая президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что запасы углеводородного сырья на шельфе острова могут диверсифицировать газовые потоки в Европу.

8 июля российский лидер Владимир Путин предупредил о тяжёлых последствиях для Запада при отказе от топлива из России. Он подчеркнул, что попытки Европы заместить энергоресурсы привели к росту цен на углеводороды и удорожанию энергии для потребителей.