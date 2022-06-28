Bloomberg: Кипр не поддержал требование США запретить перевозку российской нефти

Министр финансов Кипра Константинос Петридес в разговоре с коллегой из США Джанет Йеллен отверг требование Вашингтона по запрету перевозок российской нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно данным источника, США настаивают на запрете перевозок российской нефти для судов под кипрским флагом.

«Петридес выразил обеспокоенность по поводу такого шага, учитывая, что многие страны не вводят санкции против России», — говорится в сообщении.

Йеллен сообщила, что Вашингтон намерен ввести предельную цену на нефть из России.

Ранее стало известно, что США и Европейский союз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей.