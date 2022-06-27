В Белом доме заявили, что США и ЕС работают над сокращением доходов России от энергетики

США и Европейский союз совместно работают над сокращением доходов России от энергоносителей. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы также работаем сообща, чтобы отыскать способы, как в дальнейшем сократить доходы России от энергоносителей в ближайшие месяцы», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Как отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, поскольку Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.