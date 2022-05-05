Президент Кипра считает, что ресурсы страны помогут диверсифицировать поставки в Европу

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Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что запасы углеводородного сырья на кипрском шельфе могут диверсифицировать газовые потоки в Европу.
Президент Кипра считает, что ресурсы страны помогут диверсифицировать поставки в Европу
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Об этом он сказал после встречи в президентском дворце в Никосии с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Я пояснил, что обнаружение запасов углеводородов на Кипре может внести значительный вклад в достижение нашей цели по укреплению энергетической безопасности (Европейского. — RT) союза путём диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей с набирающей в последние месяцы новый импульс перспективой создания коридора из региона Восточного Средиземноморья в Европу», — цитирует Анастасиадиса ТАСС.

По мнению главы концерна Shell Бена ван Бердена, европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

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