Глава Shell заявил, что Европа не сможет полностью заместить российский газ

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Глава концерна Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ за счёт альтернативных поставок.
Глава Shell заявил, что Европа не сможет полностью заместить российский газ
  • globallookpress.com

«Неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо», — приводит слова ван Бердена ТАСС.

Он также отметил необходимость реализации трубопроводных поставок газа из Северной Африки и Норвегии в больших объёмах.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа.

По мнению главы австрийской компании OMV Альфреда Штерна, Европа в данный момент не готова к отказу от поставок газа из России.

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