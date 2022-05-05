Глава Shell заявил, что Европа не сможет полностью заместить российский газ
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«Неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо», — приводит слова ван Бердена ТАСС.
Он также отметил необходимость реализации трубопроводных поставок газа из Северной Африки и Норвегии в больших объёмах.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что в Европейском союзе пока не обсуждается отказ от российского газа.
По мнению главы австрийской компании OMV Альфреда Штерна, Европа в данный момент не готова к отказу от поставок газа из России.