Боррель признал, что ЕС пока не обсуждает полное «закрытие газового крана» с Россией
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«Рынок нефти глобальный, есть альтернативны. Газ — это отдельная проблема. Начнём с того, что это не только энергопродукт. В нефтехимии газ нельзя заменить чем-то другим», — сказал Боррель.
По его словам, «закрытие газового крана с Россией» пока не обсуждается.
По мнению главы австрийской компании OMV Альфреда Штерна, Европа в данный момент не готова к отказу от поставок российского газа.
В «Газпроме» также сообщили, что Польша после отказа от приобретения российского газа за рубли стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу Ямал — Европа от Германии.