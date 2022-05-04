«Газпром»: Польша продолжает получать российский газ реверсом из Германии

Польша после отказа от приобретения российского газа за рубли стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу Ямал — Европа от Германии, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Что касается дальнего зарубежья. Польша, после отказа от приобретения российского газа за рубли, стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу Ямал — Европа от Германии, «Газпром» ранее сообщал об этом», — сказал он.

При этом 2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу, но сразу же возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору, добавил Куприянов.

«Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища», — отметил представитель российской компании.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.