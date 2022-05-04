«Газпром»: Польша продолжает получать российский газ реверсом из Германии
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«Что касается дальнего зарубежья. Польша, после отказа от приобретения российского газа за рубли, стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу Ямал — Европа от Германии, «Газпром» ранее сообщал об этом», — сказал он.
При этом 2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу, но сразу же возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору, добавил Куприянов.
«Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища», — отметил представитель российской компании.
27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
Как отметили в Кремле, «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.